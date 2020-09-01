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Произошел взрыв: Возле Станицы Луганской при тушении пожара ранен спасатель

01.09.20 20:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 1 сентября, в ходе тушения пожара вблизи пгт Станица Луганская сдетонировал неустановленный взрывоопасный предмет. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что вблизи поселка горел травяной настил. Во время тушения пожара произошел взрыв.

«В результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты, командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части. Спасателя госпитализировали в больницу. Угрозы его жизни нет», – уточнили в ГСЧС.

Как сообщил глава местной районной администрации, зафиксировано более 10 одиночных взрывов.

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