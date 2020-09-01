18-летняя жительница Мариуполя разработала систему очистки почвы от загрязнения нефтепродуктами

18-летняя Маргарита Мелешкова из Мариуполя занимается разработкой бинарного абсорбирующего композита, который очищает почву от загрязнения нефтепродуктами. Об этом сообщил один из инициаторов образовательного проекта STEM is FEM, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев, передает «Интерфакс–Украина».

Разработанный девушкой композит также является средой для жизни бактерий-нефтедеструкторов. Это позволяет сделать процесс очистки почвы после загрязнения максимально быстрым. Смесь может использоваться при различных температурах, поэтому будет эффективной для различных климатических зон. Ею смогут воспользоваться экологические службы, аграрии, землевладельцы и все те, кто сталкивается с загрязнением почв.

Данной разработкой Маргарита занимается уже два года, сейчас она ищет спонсоров и производителя, который сможет изготовить композит, а также оформляет патент. Благодаря недорогим в производстве и себестоимости компонентам, проект является промышленно привлекательным. Сравнительные испытания показали, что разработанный композит работает эффективнее, чем некоторые промышленные аналоги, и удаляет загрязнения в сравнительно короткие сроки.

Разработка Маргариты Мелешковой заняла первое место на всеукраинской олимпиаде по экологии, второе место на конкурсах Intel Эко Украина и «Будущее Украины», получила награду форума румынских изобретателей, а также девушка была награждена президентской стипендией. Научным руководителем проекта является ее учитель Вячеслав Пономарчук.

Маргарита Мелешкова стала победительницей модуля «Экология и энергетика» проекта STEM is FEM благодаря разработанной ею стратегии действий в экологической и энергетической сферах для адаптации Украины к глобальным изменениям в мире к 2050 году.

Проект STEM is FEM – это благотворительная образовательная инициатива, мотивирующая девушек выбирать для себя технологические специальности, в которых сегодня существует гендерное неравенство.