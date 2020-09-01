Газ для населения дорожает почти на 50%: В «Нафтогазе» объяснили причину

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что цена газа для населения стала на 50% дороже в соответствии с ситуацией на европейском рынке газа, передает «Украина 24».

«Здесь есть определенная рыночная тенденция, которая происходит каждый год. Ежегодно цена летом проваливается очень низко, и, как правило, поднимается на зиму, на сезон большого потребления. Бывают определенные исключения, но общие тенденции цены газа – провал летом, повышение зимой. То же самое происходит сейчас, здесь нет ничего удивительного. Так работает рынок», – сказал Коболев.

Он отметил, что украинский газовый рынок является частью европейского.

«У нас есть определенные отклонения по времени и размеру изменения цены, но глобально Украина идет в фарватере европейского рынка газа. Если он растет, как правило, украинский рынок тоже растет», – добавил глава «Нафтогаза».

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» определила годовую цену на газ для населения на уровне 4,73 грн за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Это на 46% выше, чем месячная цена на август 2020 года (3,24 грн за кубометр).