Подозревают коронавирус: В «ЛНР» похоронили бывшего вице-премьер-министра Украины (Фото)

Сегодня, 1 сентября, в неподконтрольном украинской власти Луганске состоялись похороны экс-председателя Луганского областного совета (1998 – 2006 гг.), бывшего вице-премьер-министра Украины (2010 – 2011 гг.) Виктора Тихонова, который скончался 29 августа в возрасте 71 год.

В 2014 году Тихонов выехал из Украины в Москву, затем жил в аннексированном Крыму. Он умер в Симферополе в республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко. Официальная причина смерти – воспаление легких. Но по информации «Левого берега», близкие подозревают поражение коронавирусом, но об этом точно неизвестно.

Его сын Дмитрий Тихонов сейчас в «ЛНР» руководит «агентством по государственным резервам».

Виктор Тихонов родился 5 марта 1949 года в пгт Щетово Антрацитовского района Ворошиловградской (ныне Луганской) области. По образованию – экономист и юрист.

Трудовую деятельность Тихонов начал в 1965 году слесарем на заводе «Ворошиловградтепловоз», в 1988 году возглавил партком предприятия.

1990 – 1991 гг. – первый секретарь Луганского горкома Коммунистической партии Украины.

1990 – 1994 гг. – депутат Верховного совета УССР.

1998 – 2006 гг. – председатель Луганского областного совета.

2010 – 2011 гг. – вице-премьер-министр Украины.

2011 – 2012 гг. – посол Украины в Республике Беларусь.

С ноября 2012 года – народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, избран по одномандатному мажоритарному округу № 113 в Луганске.

Также Тихонов был одним из главных организаторов Всеукраинского съезда народных депутатов и депутатов местных советов 28 ноября 2004 года, который был созван в противовес Оранжевой революции.