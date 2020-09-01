«Самоцветы», «Этюд», «Рассвет»: В Славянске открылась выставка к 105-летию карандашной фабрики (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) в городском краеведческом музее открылась выставка, посвященная 105-летию местной карандашной фабрики, передает «Сайт города Славянска».

Десятилетия тому назад уникальное производство карандашей прославило Славянск на весь мир. Но в начале ХХІ века карандашная фабрика перестала существовать.

Сейчас от нее осталась вековая история и карандаши, которые все еще хранятся у горожан или находятся в музеях. Славянский краеведческий музей имеет достаточно большую коллекцию продукции, которую производила карандашная фабрика. Именно она с 31 августа представлена на экспозиции к 105-летию фабрики.

На выставке можно найти карандаши для рисования, черчения, для работы на бумаге, стекле, металле, ткани, для макияжа, топографические, конструкторские, графические. Карандаши разных оттенков и форм. Здесь представлены и сувенирные и подарочные наборы, которые выпускали обычно для представителей партийной верхушки СССР. Хранятся в музее знаменитые огромные карандаши, которые производили к различным датам, событиям и юбилеям. Есть несколько карандашей 1930-х годов.

Но карандашами производство фабрики не ограничивалось: были еще краски, мел, тени, свечи, крем для обуви, деревянные палочки, карандаши-ручки со сменным грифелем.

В фотографиях из коллекции музея демонстрируется история производства – от первых директоров и польского учредителя до последних лет существования карандашной фабрики.