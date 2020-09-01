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Мариуполь и Краматорск: На Донетчине коронавирусом заболели 17 жителей (Карта)

01.09.20 21:20
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

За сегодня, 1 сентября, в Донецкой области коронавирус диагностировали у 17 жителей, среди них – два медработника. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди инфицированных:

  • 8 – в Краматорске (мужчины 39, 28, 36, 28 и 51 года, женщины 33, 36 и 27 лет);
  • 5 – в Мариуполь (мужчина 74 лет, женщины 45, 39, 48 и 47 лет);
  • 1 – в Константиновке (женщина 22 лет);
  • 1 – в Дружковке (женщина 50 лет);
  • 1 – в Никольском районе (женщина 25 лет);
  • 1 – в Добропольском районе (женщина 47 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1484 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1023 человек;
  • на лечении – 442 пациентов;
  • летальных случаев – 19.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 1 сентября в Украине COVID-19 заболели 123 303 человека (57 802 пациента – выздоровели, 2 605 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 467 случаев (выздоровели – 1 020 пациентов, летальных случаев – 19), Луганской области – 329 случаев (выздоровели – 191 пациентов, летальных случаев – 3).

В «ДНР» – 2 560 случаев коронавируса (выздоровели – 1 236 человек, летальных случаев – 141). В «ЛНР» (на 31 августа) – 692 заразившихся (выздоровели – 616 человек, летальных случаев – 17).

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