Прошли через войну: Завершился конкурс детских рисунков «Ринат Ахметов. Сила помощи одного человека»

Конкурс рисунков, приуроченный к 15-летию Фонда Рината Ахметова, завершен. Свои работы прислали около 80 детей, получавших помощь самого известного благотворителя страны. 31 августа жюри выбирало лучших из лучших. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба Фонда.

«В этих рисунках есть все: пережитая боль, побежденный страх, любовь, надежда и благодарность. Для Рината Ахметова помощь детям всегда была в приоритете, поэтому особенно приятно, что ребята, получившие его поддержку, внесли свой вклад в празднование юбилея Фонда. Теперь эти рисунки войдут в историю Фонда, а их авторы совместно с известной художницей Дашей Скорубской-Кандинской создадут макет уникальной почтовой марки Фонда», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова, вошедшая в состав жюри.

Психолог, эксперт Фонда Рината Ахметова Марина Сорокина отмечает, что рисунки, присланные на конкурс, показывают, как сильно изменился внутренний мир детей Донбасса за последнее время. «Еще пару лет назад дети, прошедшие через вооруженный конфликт, рисовали образы, наполненные болью. Теперь в их рисунках больше оптимизма, больше надежды и улыбок», – сказала Марина Сорокина.

Победительницей конкурса жюри определило Настю Пушкареву из Северодонецка. «Если вокруг серая жизнь, то нужно присмотреться получше. Обязательно найдется что-то яркое рядом. Что-то, что будет тебя радовать», – так объясняла девочка идею своего рисунка. Она создала философское полотно с сильными образами свободы, будущего и надежды.

«Очень сильная работа. Настя смогла при помощи обычных карандашей и буквально трех цветов передать палитру эмоций. Это работа полна символов. Удивительно, что ребенок такого возраста заложил столько смыслов в обычный рисунок», – говорит художница Дарья Скорубская-Кандинская.

Рисунок Насти Пушкаревой

В скором времени Даше предстоит работать над картиной, которая станет эскизом марки Фонда Рината Ахметова. Вдохновляться художница будет работой Насти Пушкаревой и других победителей. В том числе рисунками Данила Кляхина из села Воздвиженка Донецкой области (его рисунок занял второе место) и Влада Моруги из Краматорска (третье место). Даня нарисовал планету, на которой живут только радость и счастье, а Влад – сердце за заборчиком. Эту работу наградили за концептуальность. Сам мальчик говорит о ней так: «Люди должны держаться друг за друга, как доски на заборчике. Должны помогать друг другу. Тогда все будет хорошо».

Рисунок Данила Кляхина

Рисунок Влада Моруги

Все три призера пережили ужасы вооруженного конфликта и проходили психологическую реабилитацию на проекте «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето». Любовь к рисованию появилась во время занятий арт-терапией.

В ближайшее время победители получат призы: Насте Пушкаревой достанется смартфон, Данилу Кляхину – планшет, а Владу Моруге – экшн-камера.

Кроме того, жюри отметило еще 9 работ. Большие наборы юного художника получают Александра Сидоренко, Аня Балинская, Варя Новикова-Никитина, Маша Гончаренко, Милана Абдурашитова, Настя Данильчук, Таня Пастушенко, Тимур Османов и София Галемская.