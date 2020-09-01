При карантине: Юристы пояснили, может ли работодатель увольнять сотрудников

В период карантина работодатели, как и ранее, имеют право увольнять работников, в том числе переселенцев. Но есть случаи, когда за их действия грозит штраф. Об этом рассказывает «Юридический советник для переселенцев».

«Изменения в трудовое законодательство, регулирующее порядок увольнения работников (в том числе переселенцев), в связи с введением карантина по всей территории Украины не вносились. Дополнительных положений, которые бы давали работодателю право прекратить трудовые отношения с работником из-за карантина пока нет», – акцентировали правозащитники.

Вместе с тем на время карантина продолжают действовать основания для увольнения, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины (КЗоТ). Так, трудовой договор, в частности, может быть прекращен, если происходит:

окончание срока его действия, если договор был заключен на определенный срок;

согласие сторон;

призыв или поступление работника на военную службу;

расторжение трудового договора по собственной инициативе работника;

расторжение трудового договора по требованию профсоюза;

переведение работника с его согласия на другое предприятие, учреждение;

отказ работника от перевода на работу в другую местность в случае, если предприятие переезжает, отказ работать из-за изменения существенных условий труда;

вступление в силу приговора суда, которое исключает возможность продолжения работы и тому подобное.

Вместе с тем расторжение трудового договора возможно во время карантина и по инициативе собственника или уполномоченного им органа. Так, в соответствии со ст. 40 КЗоТ Украины трудовой договор может быть прекращен в случае:

изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников;

выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья;

систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;

прогула (в том числе отсутствия на работе более 3-х часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;

неявки на работу в течение более 4-х месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании;

восстановлении на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту работу;

появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;

совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) имущества собственника, установленного приговором суда, вступившим в законную силу, или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или применение мер общественного воздействия;

призыва или мобилизации владельца в особый период;

несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят или выполняемой работе в течение испытательного срока.

Есть и дополнительные основания для увольнения, предусмотренные в ст. 41 КЗоТ Украины, в частности:

грубое нарушение трудовых обязанностей определенными категориями работников;

аморальный поступок работником, который выполняет воспитательные функции;

нарушения, связанные с нормами Закона Украины «О предотвращении коррупции»;

прекращении полномочий должностных лиц и т.д.

«Соответственно, если какое-то из вышеприведенных оснований возникло в период карантина, увольнение работника будет законным, а работодатель не понесет никакой ответственности за такое увольнение», – подчеркнули правозащитники.

Однако если работодатель нарушает действующее законодательство и самовольно увольняет работника или не соблюдает порядок увольнения (например, предупреждает о сокращении на основании п. 1 ст. 40 КЗоТ Украины менее чем за 2 месяца или вообще этого не делает), такому работодателю может грозить:

штраф от 34 тыс. грн до 85 тыс. грн;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет;

исправительные работы на срок до 2 лет;

арест до 6 месяцев.

В случае незаконного увольнения работнику необходимо как можно скорее написать заявление в полицию по ст. 172 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение законодательства о труде.