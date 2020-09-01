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Пенсионный калькулятор: На сайте ПФУ можно рассчитать свою будущую пенсию (Инструкция)

01.09.20 22:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Портале электронных услуг ПФУ действует электронный сервис «Пенсионный калькулятор», с помощью которого можно высчитать ориентировочную сумму своей будущей пенсии. К калькулятору может обратиться любой человек, который имеет страховой стаж, передают «Донецкие новости».

Чтобы воспользоваться функцией, нужно зарегистрироваться на Портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи.

Пользователь имеет возможность определить условия расчета пенсии, а именно:

  • выбрать алгоритм расчета – как по введенным данным, так и с учетом стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;
  • актуализировать данные трудовой деятельности – дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать суммы ежемесячного заработка (по необходимости);
  • выполнить расчет пенсии (кнопка «Сохранить и рассчитать»).

В результате проведения расчета пенсии пользователю будет предоставлен для просмотра:

  • размер пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета;
  • протокол расчета.

В ПФУ уточнили, что количество раз по модификации входных данных и проведения расчета пенсии не ограничено.

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