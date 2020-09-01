Прописка, справка ВПЛ, КПВВ: С неподконтрольных территорий в украинские вузы смогла поступить половина желающих

В этом году Верховная Рада упростила процедуру вступления в украинские вузы для детей с неподконтрольных территорий. Однако в течение июля-августа правозащитники фиксировали многочисленные обращения от абитуриентов и их родителей относительно сложностей с выездом, прохождением КПВВ и подачей документов для поступления. Как следствие, по данным Министерства науки и образования Украины (МОН), по состоянию на 1 сентября 1329 абитуриентов с неподконтрольных территорий смогли вступить в украинские вузы. Об этом сообщает Центр прав человека Zmina.

По информации МОН, на сегодняшний день после завершения основного этапа вступительной кампании к зачислению на бюджетные места рекомендованы 321 абитуриент из аннексированного Крыма и 1008 из неподконтрольного Донбасса. Но поскольку вступительная кампания-2020 проходила в условиях пандемии COVID-19 и жестких карантинных ограничений, на ее результаты повлиял ряд факторов.

Поступление детей с неподконтрольных территорий происходило «на ощупь», фактически о процедуре можно было узнать, только приехав в конкретный университет, ведь до сих пор изменения в приказы о порядке и условиях вступления не приняты.

«Из-за этой несогласованности правительственной политики говорить об эффективной информационной кампании просто невозможно. Сайт vstup-prosto.com, который должен был стать основным коммуникационной площадкой между МОН и поступающими с оккупированных территорий, остался полупустым, а меры информационной кампании на КПВВ – не реализованными. В качестве примера, Министерство реинтеграции и Минобразования выпускают видеоролик со слоганом "Тебя здесь ждут" в то время, когда правительство вводит ограничения пересечения КПВВ, без всякой поправки на вступительную кампанию», – отметила основательница БФ «Восток SOS» Александра Дворецкая.

В течение мая-августа на горячую линию организации «Донбасс SOS» поступило около 400 обращений, касающихся вопросов поступления детей из неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей. «Мы отметили для себя большую мотивацию тех, кто звонил, поступить в украинские учебные заведения. Делились историями, как молодежь готовилась к ВНО и не смогла его сдать, как потом выбирали учебные заведения на подконтрольных территориях, до конца не понимая алгоритма поступления по упрощенной процедуре. Сейчас мы знаем, что не все из тех, кто стремились поступить, смогли это сделать по разным причинам. Опыт вступительной кампании 2020 может стать поучительным для следующих лет», – рассказала Виолетта Артемчук, координатор-директор ОО «Донбасс SOS».

«Украинское правительство и профильное министерство должны приложить дополнительные усилия для того, чтобы улучшить ситуацию с учетом действий оккупационных властей. В частности, необходимо обеспечить абитуриентов ресурсами с актуальной информацией, а также предоставить возможность дистанционно подавать документы в учреждения высшего образования и сдавать вступительные экзамены онлайн. Доступ украинских детей к образованию не должен зависеть от воли оккупанта, который в любой момент может закрыть пропуск через КПВВ», – объясняет Дениса Савченко, координатора ОО «Крым SOS».

Также поступающие сталкивались с проблемами и на подконтрольной территории. Мониторинг, проведенный общественными организациями в начале августа в более чем 60 вузах показал, что список документов, которые должны были подавать поступающие с неподконтрольных территорий, был разным в разных приемных комиссиях. При этом в 40 заведениях одним из требований было предоставление паспорта, что является нарушением действующих приказов МОН.

«Условием доступа к упрощенному механизму вступления является подтверждение того, что ребенок действительно уехал из оккупированной территории. Для тех, у кого нет регистрации места жительства в паспорте, в приемных комиссиях просили предоставить справку переселенца. Но именно после начала вступительной кампании детям, которые планировали поступать, начали отказывать в выдаче такой справки на основании отсутствия у них места регистрации на оккупированных территориях», – рассказала менеджер программы БФ «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» Валерия Вершинина.

Поэтому до конца вступительной кампании, которая продлится до 23 октября, власти должны принять ряд решений, которые улучшат ситуацию для молодежи с неподконтрольных территорий. Прежде всего, необходимо урегулировать вопрос пересечения линии разграничения, так как сейчас абитуриенты должны проходить самоизоляцию.

«Кроме того, важно разъяснить процедуру дополнительного этапа вступительной кампании, ее содержание и особенности. Также необходимо разработать порядок подтверждения проживания поступающего на оккупированных территориях, чтобы детям не нужно было получать без необходимости справку ВПЛ. И уже сегодня необходимо начинать готовиться к вступительной кампании-2021, чтобы полноценно реализовать позитивные законодательные изменения этого года», – пояснила юрист Общественного холдинга «Группа влияния» («Группа впливу») Мария Красненко.