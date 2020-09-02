Первый зараженный COVID-19 лечился здесь: Отделение обсервации на Луганщине получило помощь (Фото)

Гуманитарная миссия «Пролиска» помогла доставить для отделения обсервации Петропавловской больницы Луганщины мебель и быттехнику, закупленные UNHCR Ukraine – Агентством ООН по делам беженцев в Украине. Об этом сообщается на странице «Пролиски» в Facebook.

Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска – Счастье» передали в Петропавловскую больницу 2 холодильника, 2 стиральные машинки, 2 СВЧ-печи, 20 кроватей и матрасов, постельное белье, одеяла, подушки, жидкое мыло, мусорные корзины и вешалки для одежды, закупленные УВКБ ООН.

Техника и мебель предназначены для оборудования отделения обсервации в Петропавловской больнице. Отделение рассчитано на 20 коек и предназначено для лиц, проходящих обсервацию в связи с карантином, введенным из-за пандемии COVID-19.

«Первый зараженный коронавирусом в Луганской области проходил изоляцию в нашей больнице, так что опыт у нас есть. Персонал больницы готов к карантину на все 100%», – отметила директор Петропавловской больницы Алла Васильченко и добавила слова благодарности за улучшение материального обеспечения отделения, определенного под обсервацию.

На данный момент в больницу доставлена первая партия мебели и техники. Также медучреждению будут переданы ноутбуки, проектор, столы и стулья. После завершения переоборудования отделение обсервации сможет функционировать в полноценном режиме.