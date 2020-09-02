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По беспилотникам ОБСЕ ведут прицельный огонь, – зампредседателя СММ ОБСЕ

02.09.20 08:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон заявил, что уже стало привычным, когда по беспилотникам Миссии ведут прицельный огонь. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, пишет «Укринформ».

«Наши камеры повреждают или в некоторых случаях даже уничтожают. Уже, в некотором смысле, стало привычным, что по нашим дронам ведут прицельный огонь и иногда выводят из строя. Очевидно, что эти события неблагоприятно влияют на нашу работу, с учетом того, что мы постоянно и очень четко говорим о том, что мы должны иметь возможность полноценно выполнять все положения нашего мандата без каких-либо ограничений или препятствий», – отметил Этерингтон.

По его словам, миссия ОБСЕ использует три вида беспилотных летательных аппаратов и камеры для мониторинга вдоль линии соприкосновения.

«Наши дроны летают постоянно. Мы можем осуществлять их полеты для мониторинга как локально, в отдельных местах, так и вдоль всей линии соприкосновения, в том числе в неподконтрольных правительству приграничных районах. Мы используем эти беспилотники, чтобы дополнить работу наших патрулей», – добавил он.

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