В «ДНР» пообещали прекратить «уголовные дела» на работодателей, выплативших долги по зарплате

В «ДНР» приняли новый «закон»: в отношении работодателей, вернувших долги по зарплате, прекращается «уголовное дело». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «республике», внесены изменения в «уголовный кодекс», в «статью» о невыплате зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.

«Возможно освобождение от уголовной ответственности лица, которое в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела погасило сумму задолженности и иные компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством республики ввиду задолженности по выплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», – говорится в сообщении.

В «ДНР» утверждают, что далее «закон» должен подписать «глава ДНР» Денис Пушилин, после чего его опубликуют на местных интернет-ресурсах и он «вступит в силу».

В соцсетях в многочисленных сообщениях местные жители напоминают о том, что в «республике» не выплачиваются зарплаты не только на металлургических предприятиях и шахтах, но также нерегулярно, с задержкой в 2 месяца и более, получают зарплаты медики и учителя. Люди считают, что и ранее, до принятия «закона», «верхушка» была «прикрыта»: никто не боялся и не боится теперь не выплачивать зарплату вовремя и в полном объеме.