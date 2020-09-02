Мяч на стороне России: Как идет подготовка к обмену пленными

Сегодня, 2 сентября, состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы, от результатов которого зависит встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки» в Париже. На нем, среди прочих вопросов, будет обсуждаться и очередной обмен пленными и удерживаемыми лицами с Россией и подконтрольными ей «Л-ДНР». Как идет подготовка к обмену, замглавы украинской делегации в ТКГ, председатель комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко рассказал в интервью сайту «Сегодня».

«Мы используем лексику, связанную с удерживаемыми лицами. Мы не пользуемся термином "пленные". Дело в том, что речь идет о взаимном согласовании списков. И мы сделали все, что от нас зависело в этой ситуации. К сожалению, сейчас, можно сказать, мяч находится на стороне российской делегации. Они должны сделать шаг навстречу», – говорит украинский переговорщик.

«Но хочу сказать, что взаимное освобождение удерживаемых лиц – это очень сложный и деликатный процесс. И здесь я бы хотел немного воздержаться от озвучивания деталей. Но, хочу подчеркнуть еще раз, Украина сделала все, что от нее зависело, чтобы это произошло», – объясняет Мережко.

В то же время, он опроверг предположение, что Россия увязывает обмен с выполнением Украиной политического блока Минских договоренностей.

«Думаю, нет. По крайней мере, официально это так не выглядит. Хотя некоторые намеки на это можно услышать в риторике представителей российской делегации, в частности в риторике так называемых "приглашенных лиц" (речь идет о представителях ОРДЛО, которых российская делегация "пригласила" для участия в переговорах ТКГ – ред.). Но официально они не обусловливают обмен удерживаемыми лицами какими-то дополнительными политическими требованиями», – подчеркнул Мережко.