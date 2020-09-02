Сводка из зоны ООС за 1 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 1 сентября зафиксированы 3 факта нарушения режима прекращения огня. В частности, в районе Водяного зафиксирована огневую активность НВФ из стрелкового оружия и АГС-17. Также провокации со стороны противника имели место на участках фронта в районе Майорска, где зафиксирован выстрел из ручного противотанкового гранатомета, и Марьинки, где отмечены несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

Во всех случаях действия противника были провокационными и не несли угрозы жизни украинским воинам. Украинские военные оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 2 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные не открывали огонь по территории ДНР в прошедшие сутки. Нарушений режима прекращения огня и дополнительных мер по усилению и контролю действующего перемирия не зафиксировано».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.