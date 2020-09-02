Стипендии, адресная помощь, жилье: Что положено студентам-переселенцам

Для студентов-переселенцев действующим законодательством предусмотрены основные права и гарантии. Об этом рассказывает «Юридический советник для переселенцев».

В частности, предусмотрены гарантии жилья.

Студенты, которые учатся на дневной форме обучения, могут рассчитывать на государственную целевую поддержку в виде:

бесплатного проживания в ученических общежитиях – для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;

проживания в студенческих общежитиях с льготной оплатой в размере, определенном учебным заведением, но не более 50% предельного размера платы за проживание в студенческих общежитиях соответствующего типа учебного заведения – для студентов (курсантов невоенных) учреждений профессионального пред высшего или высшего образования при условии, что такие лица не получают адресную помощь, в частности, в случае, если они переместились с подконтрольной территории (например, Волноваха, Мариуполь или Северодонецк).

Также гарантирована академическая стипендия. Назначается она студентам (в том числе иностранцам, беженцам и лицам без гражданства), которые учатся в учебных заведениях или научных учреждениях на дневном отделении, по результатам академической успеваемости за последний учебный семестр или, если это первокурсники, по рейтингу, сформированному на основании конкурсных баллов ВНО, полученных при поступлении в учебное заведение.

Размер обычной академической стипендии сейчас составляет:

для учащихся ПТУ – 490 грн в месяц;

для студентов вузов I-II уровня аккредитации – 980 грн в месяц (для отдельных специальностей – 1 250 грн в месяц);

для студентов вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений – 1 300 грн в месяц (для отдельных специальностей – 1 660 грн в месяц).

Кроме того, студенты могут претендовать на именные и другие академические стипендии.

Правозащитники напомнили и о социальной стипендии.

Студенты-переселенцы, которые не получают академических стипендий, не находятся на гособеспечении (кроме сирот и детей, лишенных родительской опеки), не находятся в академическом отпуске и по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения и включены в рейтинг согласно Постановлению Кабмина от 28.12.2016 № 1045 (с изменениями), имеют право на получение социальной стипендии.

Сейчас ее размер составляет:

для учащихся ПТУ – 450 грн в месяц (для ВПЛ из числа детей-сирот – 1 180 грн в месяц);

для студентов вузов I-II уровня аккредитации – 890 грн в месяц;

для студентов вузов III-IV уровня аккредитации – 1 180 грн в месяц;

для студентов вузов из числа детей-сирот (независимо от уровня аккредитации учебного заведения) – 2 360 грн в месяц.

Кроме того, студенты-переселенцы могут получать адресную помощь.

В соответствии с Постановлением Кабмина от 01.10.2014 № 505, студенты-переселенцы имеют право на получение адресной помощи при условии, что такие лица:

официально состоят на учете как внутренне перемещенные лица (имеют действующую справку о постановке на учет ВПЛ);

переместились из населенных пунктов, входящих в перечень, утвержденный распоряжением Кабмина от 07.11.2014 года № 1085-р, или являются лицами с инвалидностью, детьми лиц с инвалидностью, детьми с инвалидностью, лицами, осуществляющими за ними уход, которые не имеют возможности вернуться к предыдущему месту жительства, в том числе из-за необходимости в длительной вторичной (специализированной) медицинской помощи или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи с круглосуточным наблюдением или в связи с угрозой насилия или психологической травмой;

не имеют вместе с другими членами семьи собственности жилого помещения / части жилого помещения, расположенного в других регионах, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополе, населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, кроме жилых помещений, непригодных для проживания, что подтверждается соответствующим актом технического состояния;

не имеют вместе с другими членами семьи на депозитном банковском счете (счетах) денежных средств в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (с 1 июля 2020 – 54 925 грн).

Размер адресной помощи при этом составляет:

для детей и лиц, достигших 18-летнего возраста и продолжающих обучение на дневной форме в учреждениях образования, обеспечивающих получение полного общего среднего, профессионального (профессионально-технического) или высшего образования, до окончания таких заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, – 1000 грн в месяц на одного человека;

для детей с инвалидностью – 130% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1 июля 2020 – 2 225,60 грн в месяц на одного человека).

Правозащитники напомнили и о других правах и гарантиях: