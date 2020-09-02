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В Донецке легковое авто на скорости врезалось в скамейку с людьми (Фото)

02.09.20 09:18
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло серьезное ДТП: водитель легкового авто на большой скорости врезался в скамейку, на которой сидели люди. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла вечером 1 сентября на пр. Ильича (спуск от площади Ленина) возле поворота на улицу 50-летия СССР.

Водитель, предположительно, автомобиля Hyundai, выехал с проезжей части дороги на пешеходную зону, протаранил перила и врезался в лавочку с людьми.

Из-за дыма на месте ДТП очевидец не разглядел количество пострадавших. Известно, как минимум, об одном получившем травмы – у одного мужчины, по словам дончанина, была в крови голова. О состоянии водителя ничего неизвестно.

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