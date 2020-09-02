Новый антирекорд COVID-19 в Украине: За сутки заболели 2495 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 2 495 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 2 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 2 495 человек. Из них 133 ребенка, а также 136 медработников. Были госпитализированы 445 человек. Зафиксирован 51 летальный случай. При этом выздоровели 1 015 пациентов. За все время пандемии в Украине заболели 125 798 человек. Из них 8 210 детей и 11 498 медработников. При этом в целом выздоровели 58 817 пациентов. Летальных случаев – 2 656», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (203), Тернопольской (201), Ивано-Франковской (174), Ровенской (127) областях и г. Киеве (332).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 505 (по данным Донецкой ОГА – 1 484) случаев COVID-19, в Луганской – 346 случаев.