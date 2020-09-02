На Донетчине двое мужчин потеряли сознание в резервуаре для нефтепродуктов

В Мариуполье бойцы ГСЧС спасли двух мужчин, которые потеряли сознание во время окрашивания резервуара для хранения нефтепродуктов. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что вечером 1 сентября спасатели получили сообщение о несчастном случае, который произошел на одной из АЗС города. Во время работ по окраске резервуара для хранения нефтепродуктов потеряли сознание двое мужчин. Резервуар находился на глубине 6 метров.

«Бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, в средствах индивидуальной защиты органов дыхания с помощью выдвижной лестницы и спасательной веревки вытащили из резервуара двух мужчин и с помощью мягких носилок перенесли их к автомобилю скорой медицинской помощи. Пострадавшие были госпитализированы в больницу в удовлетворительном состоянии», – рассказали в ГСЧС.