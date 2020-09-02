В «ДНР» – две смерти и 35 новых случаев COVID-19

В «ДНР» за сутки выявили 35 новых случаев заболевания. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».
«Согласно исследованиям, проведенным 1 сентября, выявлены 35 случаев заболевания, из них 1 случай выявлен у прибывшего из Украины», – уверяют в «республике».
«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчины в возрасте 67 и 77 лет», – добавляют в «минздраве».
Всего по состоянию на 10:00 2 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 595:
- на лечении – 1 209 пациентов,
- выписаны – 1 243 человека,
- летальных случаев – 143.
«По состоянию на 1 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 126 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – сообщают в «ДНР».