На Донетчине двух патрульных подозревают в превышении полномочий

На Донетчине инспектора и командира одной из рот батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске подозревают в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и применением спецсредств. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении инспектору и командиру одной из рот батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск УПП в Донецкой области. Они подозреваются в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием и применением специальных средств, мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями при отсутствии признаков пыток, совершенных группой лиц без предварительного сговора между собой (ч. 2 ст. 365 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что ночью 20 декабря 2019 года патрульные получили сообщение о нападении на полицейских мобильной группы противодействия фактам домашнего насилия Краматорского отдела полиции.

Копы прибыли на придомовую территорию жилого дома, где, кроме полицейских, находились двое граждан, которые, как предполагалось, совершили нападение. На одном из граждан уже были одеты наручники.

«Не учитывая поведение второго гражданина, который в то время никаких противоправных действий не совершал, патрульные распылили ему в лицо слезоточивый препарат. После чего повалили его на асфальт и надели наручники. Затем, без разъяснения прав и обязанностей, не составляя соответствующих протоколов, не предъявляя никаких обвинений совершения им каких-либо правонарушений, на служебном автомобиле полиции пострадавшего доставили в наркологический диспансер. В результате пострадавший получил телесные повреждения легкой тяжести», – говорится в сообщении ГБР.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.