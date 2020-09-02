Изображены самые узнаваемые места Донецка: В «ДНР» показали новые монеты (Фото)

В «ДНР» к Дню города Донецка и Дню шахтера «центральный республиканский банк» выпустил 2 набора монет – «памятных знаков». Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Первый альбом состоит из 9-ти монет, изготовленных из латунного сплава. На них изображены самые узнаваемые места Донецка. Альбом-сертификат, как уверяют в «ДНР», выпущен ограниченным количеством (до 300 штук), его стоимость – 3,2 тыс. руб. (1 280 грн по местному курсу на 2.09.2020).

Во втором наборе, посвященном Дню шахтера, на одной из монет изображен памятник «Слава шахтерскому труду», на второй – зажженная керосиновая лампа на фоне двух скрещенных шахтерских кирок. Стоимость сертификата-футляра – 730 руб. (292 грн).

Оба набора уже поступили в продажу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube