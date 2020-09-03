Сахалин: Житель Донецка поделился новыми кадрами (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям части Донетчины Евгений показал ставок Сахалин в Донецке.

Водоем расположен в Буденновском районе, в микрорайоне Заперевальная. Питается он родниковой водой – это затопленный карьер по добыче строительного камня. Через ставок построен мост.

Местные жители отдыхают на берегах ставка, рыбачат и купаются, несмотря на то, что пляж с песком отсутствует. По словам дончан, еще 30 лет назад здесь был пляж, кафе, дежурили спасатели на лодке. Сейчас всего этого нет. Однако в живописном месте разместилась база отдыха, на территории которой есть беседки, детская площадка, мини-пляж.