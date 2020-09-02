Зданию – более 100 лет: В «ДНР» показали «Сцену на Садовом» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке здание, где сейчас размещается театр «Сцена на Садовом», было построено в начале прошлого века. Об этом сообщается в сюжете одного из местных «республиканских» телеканалов.

Здание находится на пересечении ул. Кобозева и пр. Садового. «Точная дата постройки, равно как и имя архитектора – не сохранились. По мнению краеведов, дом был построен в первое десятилетие 20 века, в период до Первой мировой войны», – уверяют в «ДНР».

В самом здании находились сценическая площадка и зрительский зал, поэтому жители Юзовки (в то время – наименование Донецка) называли его театром.

Братья Тудоровские, построившие здание, занимались кожевенным и обувным делом, одна из торговых лавок находилась на Первой линии – сейчас это ул. Артема, 3.

Во времена советской власти здание было отведено под клуб имени Энгельса. Также длительное время здесь функционировала Сталинская окружная центральная библиотека (Донецк в то время назывался Сталино) – сейчас это библиотека имени Крупской. В этом же здании 3 помещения занимал музей краеведения.

В различное время в доме Тудоровских располагались радиокомитет, немецкое варьете (во время Второй мировой войны, в 1942 году), техникум легкой промышленности, экономическо-технологический техникум, промышленно-экономический колледж.

Напомним, несмотря на то, что театры «ДНР» нарочито подчеркивают свою «республиканскость», руководство и артисты не спешат прощаться с украинскими званиями. Основная причина – возможные гастроли по России, где на афишах не позволят написать «заслуженный артист ДНР/ЛНР», а вот «заслуженный артист Украины» – это уровень. Правда, имея украинские звания, местные артисты не чураются и «республиканских» регалий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube