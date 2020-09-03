В Донецке показали здание Братской школы (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке у здания на пересечении ул. Челюскинцев и пр. Павших Коммунаров – интересная история. Об этом сообщается в сюжете одного из местных «республиканских» телеканалов.

Во времена Юзовки (как раньше называли Донецк) эта трехэтажка была одним из немногих высотных зданий, как и гостиница «Великобритания».

«До революции в Братской школе насчитывалось около 1 тыс. учащихся. За столетие учебное заведение не изменило своего предназначения. Ранее в этом здании располагались краеведческий музей, педагогический институт и даже вечерняя школа», – сообщают в «ДНР».

«Здание Братской школы предназначалось для обучения детей начальным азам грамотности. Школу назвали "Братской", потому что она появилась по инициативе Свято-Преображенского собора – это был центральный православный храм Юзовки. Примерная дата возведения – 1914 год. Его история продолжается и до настоящего времени», – добавляют в «республике».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube