В Сумах и Киеве: СБУ блокировала деятельность антиукраинских интернет-агитаторов

Служба безопасности Украины блокировала в Киеве и Сумах деятельность пророссийских интернет-агитаторов, которые в соцсетях призывали к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти в южных и восточных регионах страны. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

Спецслужба установила, что киевлянин в собственном аккаунте в популярной соцсети «проводил информационно-пропагандистские акции в выгодном для РФ ракурсе».

«Он распространял информацию с призывами к действиям, направленным на изменение границ территории и государственной границы Украины», – отметили в СБУ.

Лингвистическая экспертиза показала, что эти материалы содержат публичные призывы, направленные на нарушение основ национальной безопасности.

Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь в Сумах СБУ установила интернет-агитатора, который призывал к насильственному изменению конституционного строя.

По данным СБУ, мужчина долгое время проживал в России.

«Вернувшись домой, он начал активно распространять в запрещенной в Украине социальной сети материалы с призывами к свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Сторонник сепаратизма распространял материалы антиукраинских сообществ, пропагандировал идеи "русского мира" и "русской весны", агитировал за создание так называемой "Новороссии" и подстрекал украинских военнослужащих к антигосударственным насильственным действиям», – сообщили в СБУ.

При осмотре компьютерной техники мужчины правоохранители обнаружили материалы, содержащие доказательства его противоправной деятельности.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

По обоим фактам проводятся следственные действия.