Жители Донецка рассказали, почему хотят отправить в «чернющий» список «паспортный стол»

В неподконтрольном украинским властям Донецке не меняется ситуация с «паспортами»: людям приходится отстаивать огромные очереди, чтобы попасть в «паспортный стол». Возмущениями местные жители делятся в соцсетях.

Дончане пишут о том, что в Кировском и Петровском районах – ужасная ситуация в «паспортных столах». Также жители Донецка предлагают отправить в «чернющий список – паспортный стол Пролетарского района».

«Невозможно подать документы на смену паспорта, люди в прямом смысле слова там ночуют, чтоб держать очередь и попасть туда! Принимают только 1 день, лично отстояла 2 понедельника, с воскресенья на 3 понедельник ночевала и смогла только подать документы до перерыва (13:00-14:00) не считая того, что нужно еще сделать удостоверение личности (типа временного «паспорта»), а они в понедельник, когда люди сдают документы на смену ДНР-паспорта, работают до 13:00!», – делится дончанка.

По ее словам, сотрудники «ведомства» постоянно хамят, к ним невозможно обратиться с вопросом и уточнить что-либо.

При этом без «паспорта» невозможно устроиться на работу. В такую ситуацию попали те, у кого, к примеру, не вклеено фото в украинский паспорт.

«Проблема с паспортом задолбала. Паспортный стол Пролетарского района – это ад! Ушел не один день, чтобы сдать документы, а чтобы прописать человека – еще пару дней, с ночевкой там!... Вы говорите о смене паспорта. Я уже молчу о первичном получении в том же Пролетарском... Укрпаспорт просрочен, пошла делать ДНР. И бьюсь со справками, чтоб подать полный пакет документов, уже год! А не все справки хотят давать при уже просроченном паспорте. Замкнутый круг… А многие сделали год назад, а в этом году 45 исполнилось... И все, опять все по-новой», – рассказывают о своих ситуациях люди.

Суть проблемы – именно в организации работы, считают пользователи соцсетей.

«Тут не наши проблемы, а их работа – принимать по 5-7 человек в день… В 4 кабинет очередь доходит до 150 человек, в обычный график принимают максимум 10 человек… Я документы в РФ сделала быстрее. Включая получение квоты, РВП, паспорта, гражданства. Не надо сваливать с больной головы на здоровую. Работают через ж*пу – еще до того, как начали нашим РФ-паспорта выдавать, я прошла все круги ада и все равно быстрее вышло», – рассказывают дончане.

Жаловаться на действия сотрудников «паспортного» – бесполезно. «Полгода прописаться не могу в Пролетарке. Дежурить неделями не могу. Работа. Заезжал недавно, все на месте. Куда на этот беспредел жаловаться?... На консультацию к начальнику паспортного фиг попадешь… Я звонила в администрацию и на горячую линию в администрации, выслушали, вежливо и умно послали, сказали, мол, вызывайте полицию, чтобы они зафиксировали нарушения со стороны паспортного стола, а на горячей линии сказали, что через 3 дня дойдет очередь до моей заявки и они ее рассмотрят. Так что бесполезно», – пишут люди.

Дончане предполагают, что «такое ощущение, что все это специально делается… дают указания специально так работать».

Некоторые жители города при этом говорят о том, что «складывается такое впечатление, что люди, которым исполняется 25/45 лет, не знают об этом заранее: что мешало взять талон загодя, полгода назад, на подачу документов? Не пришлось бы сейчас ночевать под отделением и штурмовать его 3 дня».

Однако иные дончане объясняют, что сделать так – нельзя: «Талон не берется, только живая очередь».