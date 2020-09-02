ВСУ поставят ракетный комплекс «Нептун» на боевое дежурство: Подробности

Вооруженные силы Украины в 2021 году поставят на боевое дежурство новейший ракетный комплекс «Нептун», который недавно приняли на вооружение. Планируется, что Военно-морские силы Украины в следующем году сформируют три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет наземного базирования. Об этом сообщил командующий ВМС контрадмирал Алексей Неижпапа, сообщает «АрмияInform».

«Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей. Более того, сразу после их установки планируем поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса "Нептун», – сказал контрадмирал.

Командующий ВСУ подчеркнул, что этот комплекс является настоящим прорывом в ракетостроении Украины, и добавил, что очень мало стран мира имеют технологические мощности по производству собственных крылатых ракет.

Отмечается, что тактико-технические характеристики «Нептуна» действительно мощные. Например, дальность пуска ракеты – до 280 км. Этого вполне достаточно для эффективного сдерживания агрессивных действий противника на море. Кроме того, скорость полета ракеты составляет до 1000 км/ч, при этом во время движения ракета может несколько раз самостоятельно изменять свой полетный курс. Каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет сверхвысокие углы обзора, устойчива к радиолокационным помехам противника, что необходимо для прохождения систем радиолокационной борьбы кораблей противника.