Привлечены 40 единиц техники: На Донбассе военные ликвидируют пожары (Фото)

Подразделения Объединенных сил ликвидируют пожары в Донецкой и Луганской областях. Местному населению ничего не угрожает. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В Донецкой и Луганской областях остается повышенная пожароопасность из-за засухи и высокой температуры воздуха. Так, 2 сентября, в 3:00 в районе населенного пункта Новолуганское было зафиксировано возгорание сухой травы площадью в пределах одного гектара. На данный момент пожар локализован. К ликвидации огня привлечены около 40 человек личного состава и техника подразделений Вооруженных сил Украины и ГСЧС Тушение огня осложняется тем, что участок возгорания находится в прифронтовом районе. При этом никакой угрозы для мирных жителей нет.

Также продолжается ликвидация двух пожаров в Попаснянском районе на Луганщине. Там огнем охвачены около 15 гектаров леса. Пострадавших нет. Благодаря усилиям ВСУ, ГСЧС, Национальной полиции и других подразделений из состава Объединенных сил распространение огня локализовано.

Кроме того, уже ликвидирован пожар в населенном пункте Станица Луганская, который был зафиксирован вчера в вечернее время. Там также горела сухая трава. По предварительной информации, возгорание могло произойти в результате человеческой неосторожности.

В общем, от ВСУ и ГСЧС к ликвидации пожаров и их последствий привлечены около 250 человек личного состава и 40 единиц техники.