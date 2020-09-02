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Работодатель не имеет права отказывать в самоизоляции сотруднику, – Степанов

02.09.20 12:46
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

Работодатель не имеет права отказывать в самоизоляции сотруднику, у которого обнаружили COVID-19 или которому необходимо пройти самоизоляцию. Об этом сегодня, 2 сентября, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Работодатель не имеет права кому-либо отказывать в самоизоляции. Решение о самоизоляции принимает эпидемиолог и семейный врач. Эти решения принимаются в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения стандартом лечения коронавирусной болезни COVID-19. Там достаточно четко прописано, в каких случаях человека нужно отправить на самоизоляцию. Человеку, который идет на самоизоляцию, семейный врач обязан выписать больничный», – сообщил Степанов.

Глава Минздрава также напомнил, что самоизоляция длится 14 дней.

«Никаких обязательств ехать в частную лабораторию и делать соответствующий тест за собственные средства на COVID-19 у человека даже не может существовать», – подчеркнул министр.

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