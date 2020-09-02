Кризис коронавируса удалось пережить: Юлия Тимошенко рассказала о своем состоянии

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко впервые после заражения COVID-19 рассказала о своем состоянии здоровья. По ее словам, кризис удалось пережить, но предстоит еще период восстановления. Об этом сегодня, 2 сентября, политик написала на своей странице в Facebook.

«Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», – написала Тимошенко.

Она поблагодарила за поддержку всех, кто лечил и поддерживал в борьбе с болезнью. По ее словам, сторонники передавали ей цветы, фотографии и даже детские игрушки.

«Иногда я думаю, что я многое в жизни проиграла... Но сейчас я поняла, что это не так. Не так, потому что у меня есть самое ценное, что может быть у счастливого человека, – это вы, мои родные, мои друзья, мои единомышленники и мои оппоненты, люди, которые близки мне по духу, с которыми я знакома всю жизнь, или с которыми я не знакома совсем, люди, которые по-настоящему неравнодушны мне и которым по-настоящему небезразлична моя судьба», – отметила Тимошенко.

Напомним, 23 августа стало известно, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заразилась COVID-19. Вместе с ней заболели и другие члены семьи – дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин. Состояние политика оценивалось как тяжелое.