Если «Л-ДНР» не будет хватать «военных», то привлекут детей, – правозащитник (Фото)

С 1 сентября все школы в ОРДЛО переходят на стандарты обучения Российской Федерации. И выпускникам будет сложнее поступить в украинские вузы. Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передают «Свои.City».

По словам Лисянского, в основном все эти «стандарты» заключаются в углубленном изучении истории России. Помимо этого, теперь в школах ОРДЛО не будет украинского языка. «Это чревато тем, что если кто-то из выпускников захочет поступать в украинские учебные заведения, им будет довольно тяжело адаптироваться. В конечном счете это приведет к тому, что дети не смогут поступить в украинские вузы», – отметил правозащитник.

«Также на оккупированной территории ввели такой предмет, как "история отечества". Иными словами, это история незаконных вооруженных формирований. Поэтому ситуация с образованием на сегодня там выглядит очень печально», – добавил он.

Как рассказал Павел Лисянский, ряд учебных заведений там были отданы для кадетов, для курсантов. «Сейчас они провели оптимизацию, закрыли часть вузов, реорганизовали их по рекомендациям РФ под российские стандарты. И у них на данный момент есть ряд кадетских училищ. В этом году они выпустили первых так называемых "офицеров" для службы в "МГБ" – это порядка 100 человек в ОРЛО и столько же в ОРДО», – объяснил правозащитник.

Также он подчеркнул, что на неподконтрольной части Донбасса выстроена система милитаризации детей.

«"Патриотическое" образование – это "уроки мужества", которые каждую неделю проводят оккупационные военные администрации. Их может проводить и "генпрокуратура", и "МГБ", и "народная милиция", и "военный комиссариат". На этих "уроках" детям показывают настоящее оружие, мины, рассказывают "историю" незаконных формирований, воспитывают у детей ненависть к Украине», – говорит Лисянский.

«Оккупанты вывозят детей на полигоны, учат ставить растяжки. Подростков привлекают к так называемым "добровольным народным дружинам" для охраны правопорядка. Их обучают рукопашному бою, обращению с оружием… Нельзя не отметить вовлечение молодежи в казачьи организации – "Всевеликое войско Донское"», – поясняет он.

Все это в совокупности, по словам правозащитника, называется «милитаризацией детей».

«Таким образом оккупанты подстраховываются: если им не будет хватать военного контингента, то они привлекут детей. Я вынужден сказать, что они очень качественно подходят к реализации данных проектов. К сожалению», – резюмировал Лисянский.

Напомним, в «ЛНР» расширяют военизированное воспитание детей.

Также сообщалось, что во время полевых сборов в Харцызске школьников учили воевать, а в Седово проходят тематические «военно-полевые» сборы участников движения «Молодая Гвардия – Юнармия», где детей учат стрелять и помогать раненым.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» в «Донецком высшем общевойсковом командном училище» собираются готовить «офицеров» для «ДНР» и «ЛНР».