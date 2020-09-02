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Не характерны для других инфекционных болезней: Ляшко назвал симптомы COVID-19

02.09.20 13:29
Виктор Ляшко / Фото из открытых источников
Виктор Ляшко / Фото из открытых источников

Потеря ощущения вкуса и запаха являются специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на заражение COVID-19. Об этом сегодня, 2 сентября, в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Потеря ощущения вкуса и запаха являются специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на COVID-19, поскольку эти симптомы не характерны для других инфекционных болезней», – сказал Ляшко.

Ляшко также сообщил, что Всемирная организация здравоохранения на основе проведенного анализа всех случаев коронавирусной болезни составила рейтинг симптомов, которые чаще всего встречаются.

«Первое – это лихорадка, она встречается у 88% всех больных COVID-19. Сухой кашель – у 67%. Слабость – у 38%. Затруднение дыхания – у 18%. Боль в горле – у 13%. Головная боль – у 13%. Боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота – у 5-10%. Насморк, диарея, кашель с кровью также являются симптомами», – рассказал Ляшко.

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