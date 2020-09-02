Часто ошибались, путали тела: Правозащитники заявили о халатности при идентификации тел погибших на Донбассе

Государственные органы халатно проводят ДНК-идентификации тел погибших на Донбассе военных. Это существенно тормозит процесс розыска и идентификацию пропавших без вести. Об этом заявили правозащитники и волонтеры, передает «РБК – Украина».

По словам главы Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, родственники пропавших граждан перестали доверять госорганам после случаев халатности с ДНК-тестами.

«Часто ошибались, путали тела погибших. Это не специально, это была просто халатность. Была история, что в одной воинской части просто всех погибших перепутали. И была большая проблема: что с этим делать? Одни родственники просто хотят похоронить тела своих детей, а другие – уже похоронили того, кого считали своим сыном, и памятник поставили и уже ничего не хотят», – рассказал Захаров.

В Министерстве обороны такие обвинения назвали ложными. «Это клевета. Они просто не хотят признавать тела погибших своими родственниками. Это манипуляции с их стороны и меркантильный подход», – заявил представитель Минобороны, подполковник Михаил Котелевский.

Он добавил, что с момента исчезновения военного в зоне боевых действий и до его нахождения родственники получают вместо него выплаты в размере 27-30 тыс. грн. Если боец признан погибшим, семьи военных получают лишь разовую помощь в около 12,7 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что Международный Комитет Красного Креста и Общество Красного Креста Украины зарегистрировали около 1500 случаев исчезновения в связи с конфликтом на Донбассе. Более 750 зарегистрированных пропавших без вести лиц до сих пор не найдены. В Центральной базе учета генетических признаков человека в Украине содержится 1002 ДНК-профиля неопознанных погибших из зоны проведения АТО/ООС.