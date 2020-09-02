Минреинтеграции возобновило выплаты освобожденным из плена

Министерство реинтеграции возобновило выплаты освобожденным из плена, а также родственникам тех, кого еще удерживает Россия. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины возобновило работу Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту», – говорится в сообщении.

Во время заседания комиссия приняла решение о выплате украинским гражданам материальной помощи.

«В частности, 10 семей незаконно заключенных Российской Федерацией украинских граждан, которые сейчас находятся за решеткой, получат выплаты на правовую помощь в размере 100 тыс. грн. Кроме этого, еще 18 украинских граждан, освобожденных из русского плена, признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Все они также получат материальную помощь от государства в размере 100 тыс. грн каждый», – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что выделение этих средств должно помочь в решении вопросов юридической защиты, содержания жилья, трудоустройства, физической и психологической реабилитации, реализации других прав и потребностей освобожденных из плена и семей тех украинских граждан, которые находятся в заключении в РФ или на временно неподконтрольных украинским властям территориях.