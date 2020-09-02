Запрещены паранджа, кулон в виде полумесяца: Правозащитник рассказал о школах в «Л-ДНР»

В школах ОРДЛО запрещено ношение религиозной одежды и атрибутов, что нарушает права детей. Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передают «Свои.City».

Лисянский сообщил, что опубликовал «документ», согласно которому в школах запрещено ношение религиозной одежды и атрибутов.

«Кулоны в виде полумесяца, звезды Давида, паранджа – это все запрещено. А это нарушает право на свободное религиозное самовыражение. Ребенок может быть из еврейской семьи, следовать традициям своей семьи и народа. Что в этом такого? Но у них запрещено носить звезды Давида», – говорит правозащитник.

«Это направлено на искоренение всех форм вероисповедания, кроме православной (Московского патриархата)», – добавляет он.