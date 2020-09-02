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В разных городах и районах: Где на Луганщине выявили новых заболевших COVID-19 (Карта)

02.09.20 14:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы:

  • 16 – в Северодонецке;
  • 4 – в Лисичанске;
  • 2 – в Беловодском районе;
  • 3 – в Старобельском районе;
  • 1 – в Сватовском районе;
  • 2 – в Новоайдарском районе.

Среди выявленных лиц 15 человек контактировали с заболевшими ранее; 4 человека прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий, у 9 были подозрительные случаи с клиническими признаками.

По состоянию на 2 сентября в Луганской области подтверждены 357 случаев коронавирусной болезни, из них:

  • выздоровели – 199 человек;
  • продолжают лечение – 155 пациентов, в том числе 8 детей (43 человека лечатся в больницах, 112 – амбулаторно);
  • умерли – 3 человека.

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