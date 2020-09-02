В разных городах и районах: Где на Луганщине выявили новых заболевших COVID-19 (Карта)

За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы:
- 16 – в Северодонецке;
- 4 – в Лисичанске;
- 2 – в Беловодском районе;
- 3 – в Старобельском районе;
- 1 – в Сватовском районе;
- 2 – в Новоайдарском районе.
Среди выявленных лиц 15 человек контактировали с заболевшими ранее; 4 человека прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий, у 9 были подозрительные случаи с клиническими признаками.
По состоянию на 2 сентября в Луганской области подтверждены 357 случаев коронавирусной болезни, из них:
- выздоровели – 199 человек;
- продолжают лечение – 155 пациентов, в том числе 8 детей (43 человека лечатся в больницах, 112 – амбулаторно);
- умерли – 3 человека.