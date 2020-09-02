Это важно: Правозащитник рассказал о новых пунктах пропуска через линию разграничения

В ОРЛО набирают сотрудников для работы на КПП на линии разграничения. Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передают «Свои.City».

По словам Лисянского, правозащитники надеются на открытие еще двух пунктов пропуска через линию разграничения – в Золотом и Счастье. «Если это произойдет, то уменьшится нагрузка на существующие КПВВ на Донбассе. Это важно, чтобы людям было комфортнее посещать подконтрольные территории Украины», – отметил он.

«Сейчас оккупационные "администрации" постоянно ограничивают въезд/выезд. Мы же хотим показать, что слышим людей и делаем все для того, чтобы они почувствовали заботу о себе. Но когда Украина открыла КПВВ со своей стороны, та сторона не пропускала людей. Они использовали эту ситуацию, чтоб не дать выпускникам поступать в украинские вузы», – напомнил Лисянский.

Также он сообщил, что пока неизвестно, когда будут открыты новые пункты пропуска со стороны неподконтрольной части Луганщины. «Пока ничего не слышно. Единственное информация, которая у нас есть: на оккупированных территориях Луганской области активно проводят набор сотрудников для работы на КПВВ», – рассказал правозащитник.

Как сообщалось ранее, 8 июля на заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность по открытию пунктов пропуска «Луганск – Счастье» и «Первомайск – Золотое». Это будут первые автомобильные пункты пропуска. С 2014 года между «ЛНР» и подконтрольной Украине частью Луганщины действует только один пункт пропуска, пеший – КПВВ «Станица Луганская».