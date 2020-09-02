Военно-гражданские администрации могут появиться в ОТГ, – Рада предварительно одобрила законопроект

В Верховной Раде в первом чтении принят законопроект, согласно которому военно-гражданские администрации (ВГА) могут создаваться в объединенных территориальных громадах (ОТГ). Это произойдет в случае, если Центральная избирательная комиссия установит невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях, передает «Интерфакс–Украина».

За соответствующий законопроект № 3913 «О внесении изменений в некоторые законы относительно создания военно-гражданских администраций» в первом чтении на заседании сегодня, 2 сентября, проголосовали 240 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в законы «О военно-гражданских администрациях» и «О местном самоуправлении в Украине» и определить основания создания военно-гражданских администраций ОТГ. Законопроект расширяет за счет ОТГ список объектов, где могут быть созданы ВГА. До этого ВГА создавались в населенных пунктах (городах и поселках) на прифронтовой территории Донбасса.

В тексте документа указано, что «военно-гражданские администрации объединенных территориальных громад согласно утвержденным Кабинетом министров Украины территориям территориальных громад могут быть образованы в случае установления Центральной избирательной комиссией невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях».

Напомним, что Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации предоставили Центризбиркому свои заключения – где невозможно провести местные выборы 25 октября. И 8 августа ЦИК на основе этих выводов приняла решение, что местные выборы не будут проводиться в 18 громадах Донбасса.

Свое несогласие с этим высказали жители Луганщины (в частности, Северодонецка и Лисичанска), а также Донетчины (Сартана). Громады акцентируют, что до этого в их населенных пунктах выборы проводились, в том числе президентские и парламентские в 2019 году. А Северодонецк и Лисичанск вообще находятся в глубоком тылу. Представители Сартаны подали иск в суд на решение ЦИК. А народные депутаты подали в Раду законопроект о проведении выборов в этих регионах.

Пересмотра решения ЦИК потребовали гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.

18 августа ЦИК обратилась в Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства с просьбой предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на отдельных территориях Донетчины и Луганщины.