Суд продлил арест вероятному свидетелю по делу MH17

Шевченковский райсуд Киева на два месяца продлил арест одному из вероятных свидетелей по делу сбивания малайзийского самолета рейса МН17 Андрею Кунавину. Об этом пишет «Громадське».

По данным следствия, подозреваемый с июня 2014 года координировал создание в составе «ДНР» разведывательно-диверсионного органа – так называемого «главного управления военной разведки», в частности артиллерийского батальона «Кальмиус».

«Разведывательное управление занималось непосредственно поставкой оружия на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, в том числе и "БУКа", которым был сбит Боинг рейса МН17», – пояснил вероятную роль Кунавина по делу MH17 прокурор Александр Банник.

Впрочем, по его словам, подозреваемый пока отказывается от предоставления любых свидетельств, потому статуса не имеет.

Прокурор Александр Банник просил продолжить Кунавину арест на два месяца, подчеркивая риски побега, укрывательства, давления на следствие, свидетелей и уничтожение или искажение вещественных доказательств.

Адвокат Александр Корнага просил избрать более мягкую меру пресечения подозреваемому, подчеркивая абсурдность обвинений.

Сам подозреваемый отрицает обвинения и добавляет, что в 2014 году находился в тюрьме в Николаевской области за экономическое преступление.

В случае доказательства вины Кунавину грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее. В июле 2020 года Нидерланды подали в отношении России иск в Европейский суд по правам человека.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Также известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России.