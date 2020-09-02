Фонд Рината Ахметова помог шестилетней Лизе услышать одноклассников

Фонд Рината Ахметова предоставил высокочувствительные слуховые аппараты шестилетней Елизавете Пидкуйко из Черкасской области. Из-за осложнения после болезни девочка плохо слышала. Даже общаться с мамой могла только благодаря специальным аппаратам, сообщает пресс-служба Фонда.

«Проблемы со слухом появились после того, как в три годика Лиза несколько раз тяжело переболела ангиной. Слухопротезирование нужно было провести как можно скорее. Тем более что сейчас Лиза закончила первый класс музыкальной школы и 1 сентября идет в обычную школу», – рассказала мама девочки Людмила.

Первые аппараты родители смогли приобрести самостоятельно, но с возрастом понадобились более современные. На помощь пришел Фонд – в рамках проекта «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» ребенок получил высокочувствительные аппараты.

«Спасибо большое Фонду Рината Ахметова. Мы очень благодарны», – говорит Людмила.

Как получить помощь по проекту «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу». С 1 января 2020 года помощь в слухопротезировании по проекту «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» могут получить мальчики и девочки, живущие по всей Украине. Претендовать на участие в проекте могут малыши с болезнями слуха возрастом до 7 лет. Обратиться за помощью в слухопротезировании могут семьи, которые относятся к следующим категориям:

многодетные или неполные семьи;

детские дома семейного типа (ДДСТ);

дети-сироты и дети под опекой;

семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка;

семьи, состоящие из двух и более людей с ограниченными возможностями.

Подробнее о действующих проектах Фонда можно узнать, позвонив по телефону горячей линии 0800 509 001.