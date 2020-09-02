Требовала остановить: Пьяная пассажирка угрожала взорвать поезд Мариуполь – Киев

Сегодня, 2 сентября, пассажирка поезда Мариуполь – Киев угрожала взорвать состав, если его немедленно не остановят. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

«Сообщение поступило 2 сентября, около 2:30, от 23-летней девушки. Она заявила, что если не остановят поезд, то взорвет его», – отметили в полиции.

После осмотра поезда правоохранители не нашли взрывное устройство.

Как уточнили полицейские, заявительница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пассажирку высадили на станции «Синельниково» Днепропетровской области.

По факту происшествия отрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины»).