До 300 тысяч гривен: Кабмин утвердил порядок выплаты компенсаций за разрушенное жилье на Донбассе

Кабинет министров Украины на своем заседании сегодня, 2 сентября, утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на денежные компенсации за жилье, разрушенное в результате боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«В Государственном бюджете Украины на 2020 год на эти цели предусмотрено 20 млн грн. Минреинтеграции определено главным распорядителем средств», – сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости строительства жилья в регионах Украины, но не более 300 тыс. грн.

Бюджетные средства будут распределяться среди граждан на основании информации о жилье пострадавших, которую будут собирать региональные органы социальной защиты населения и органы местного самоуправления.

«Пострадавшими признаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, жилые дома или квартиры которых повреждены или разрушены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной вооруженной агрессией РФ. Денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014 года», – отметили в Кабмине.

В правительстве определили такой порядок действий:

обследование поврежденного и разрушенного жилья, его учет будут проводить органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия – военно-гражданские администрации;

они же будут составлять списки пострадавших и выдавать справки о признании лица пострадавшим в результате указанной ЧС военного характера вследствие вооруженной агрессии РФ;

решение о предоставлении денежной компенсации на основании составленных списков принимать специальные комиссии, образованные при органах местного самоуправления и при военно-гражданских администрациях. Эта комиссия будет определять и размер денежной компенсации, которая будет выплачиваться пострадавшим.

Правительство также поручило Донецкой и Луганской облгосадминистрациям течение месяца организовать работу комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилье которых было разрушено.