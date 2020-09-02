Пожар на Луганщине: Горели несколько нежилых домов (Фото)

В Попаснянском районе Луганщины произошел пожар, в результате которого загорелись несколько нежилых домов. Еще несколько – пострадали. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

Во вторник, 1 сентября, в полицию поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что в 14:15 произошел пожар в г. Попасная и возгорание сухой травы в поле между с. Новоалександровка на территории, которая находится на линии разграничения.

«В результате пожара произошло возгорание 7 нежилых домов по ул. Парусовка г. Попасная. Кроме того, в результате пожара был поврежден 1 жилой дом и 3 нежилых в с. Новоалександровка Попаснянского района», – сообщили в полиции.

Информации о жертвах и пострадавших среди населения не поступало.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 270 УК Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы.