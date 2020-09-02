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Украина привлечет $100 млн кредита на восстановление Донбасса

02.09.20 16:11
Денис Шмыгаль / Фото из открытых источников
Денис Шмыгаль / Фото из открытых источников

Кабинет министров на заседании сегодня, 2 сентября, принял распоряжение о привлечении 100 млн долл. США кредитных средств от Международного банка реконструкции и развития, передает корреспондент «Донецких новостей».

Как указано в документе, средства пойдут на восстановление территорий, пострадавших от агрессии на востоке Украины, – проект «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)».

«Это 100 млн долл. на восстановление территорий, пострадавших в результате российской агрессии на востоке Украины. Средства могут быть направлены на улучшение транспортной инфраструктуры, на восстановление сельского хозяйства в Луганской и Донецкой областях», – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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