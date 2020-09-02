Вуз-переселенец: Донецкий юридический институт становится университетом

Донецкий юридический институт, который после 2014 года переехал из Донецка в Мариуполь, начал процесс перехода в новый статус – юридического университета. Об этом сообщил ректор института, полковник полиции Сергей Витвицкий, передает «Сайт города Мариуполя».

Сейчас ДЮИ разделен между двумя городами: часть факультетов находилась в Мариуполе, а большая часть – в Кривом Роге (здесь создали в составе ДЮИ Криворожский учебно-научный институт, который станет также частью будущего университета).

В Мариуполе сейчас располагаются Академия полиции и три факультета:

факультет по подготовке сотрудников криминальной полиции и досудебного следствия;

факультет превентивной деятельности;

факультет права, экономики и управления.

В Кривом Роге будут действовать:

факультет по подготовке полицейских;

юридический факультет;

отделение последипломной подготовки;

научно-исследовательская лаборатория.

«Основным адресом юридического университета станет именно Мариуполь, а не Кривой Рог. Потому что вуз – донецкий, и нам очень важно сохранить привязку к региону. Так что мы теперь на 100% мариупольские… После переименования вуза бренд "ДЮИ" не исчезнет. Мы договорились, что как бы ни назывался университет, в скобочках всегда будет указываться ДЮИ. Это аббревиатура – часть нашего бренда», – отметил Витвицкий.

В дальнейшем вуз планирует открыть новые специальности. «Мы собираемся, с учетом географического расположения, открыть подготовку водной полиции, туристической полиции. Хотим развивать и дальше такое востребованное направление, как кибербезопасность. Документы по этим специальностям уже на согласовании… Также предложили сделать на базе нашего вуза профильную подготовку сотрудников для штабной работы», – рассказал ректор.

«Сейчас с учетом очередных выборов хотим открыть учебный полигон для отработки вопросов связанных с выборами. Территория Донецкой и Луганской областей в этом вопросе является специфической, мы бы хотели на нашей базе, в том числе проводить учения для всех силовых структур, как работать на выборах», – добавил он.

Также в планах – подготовкой специалистов по разрешению конфликтов. «Мы работаем над сертификатной магистерской программой по этой теме уже не первый год… Теперь мы находимся на конечном этапе подготовки. Хотим реализовать не только как полноценную магистерскую программу, но и как курсы повышения квалификации по разным направлениям: для полицейских, адвокатов, судей и всех, кто интересуется данной тематикой. Мы разрабатываем эту тему по нескольким направлениям, в том числе и для работы с толпой, и для разрешения семейных конфликтов, и для участковых, и бизнес-медиация», – поделился Витвицкий.

Он отметил, что в рамках этой вступительной кампании конкурс составил минимум 2 человека на место. «2,7 человека на место – конкурс на гражданские юридические специальности. Это при том, что на эти специальности у нас только контрактная форма обучения», – уточнил руководитель вуза.

С абитуриентами с неподконтрольных Украине территорий в этом году ситуация хуже, чем в прошлом. «К нам поступили двое крымчан и 15 человек из Донецкой области. Мы еще не анализировали причины уменьшения количества поступающих, но, думаю, сыграло свою роль полное закрытие пропускных пунктов со стороны оккупантов. Людям приходилось выезжать через Луганск, который не закрывал своих границ с Украиной», – пояснил ректор.