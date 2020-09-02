Заявления Фокина по Донбассу – его личное дело, а не позиция Украины в ТКГ, – Кравчук

Заявления замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина об амнистии, выборах и особом статусе Донбасса являются его личным мнением, а не позицией делегации. Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ и первый президент Леонид Кравчук, передает «ЛІГА.net».

«Заявления Фокина – это его личное дело, личное мнение. Он со мной не советовался, этот вопрос не обсуждался делегацией... Фокин высказал собственную позицию, и мы к ней не имеем никакого отношения», – заявил Кравчук.

По его мнению, Фокин не должен высказывать позицию, которая противоречит принятым Верховной Радой законам, поскольку он не частное лицо, а замглавы ТКГ.

Кравчук рассказал, что сегодня созванивался с Фокиным и задал ему «ряд искренних вопросов». По словам Кравчука, Фокин не считает, что отошел в своих высказываний от позиции закона.

На вопрос о последствиях Леонид Кравчук ответил: «Этот вопрос будет обсужден на заседании нашей делегации, я думаю, люди выскажутся, Фокин пояснит, почему он именно такую выбрал тактику или позицию».

В то же время, Кравчук подчеркнул, что не имеет полномочий вывести Фокина из ТКГ, это решение должен принимать президент Владимир Зеленский. Также Кравчук настаивает, что не имел никакого отношения к назначению замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина.

Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин заявил, что Украина может согласиться на проведение всеобщей амнистии в обмен на то, чтобы Россия не настаивала на закреплении «особого статуса» Донбасса в Конституции страны. Кроме того, он считает, что «особый статус» должен иметь весь Донбасс, а не только ныне неподконтрольные территории.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывания в СМИ Витольда Фокина провокационными и такими, которые не отвечают национальным интересам.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины.