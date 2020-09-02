Мы думаем на русском: Как школы Донбасса переходят на украинский язык

Согласно закону «Об образовании», с сентября 2020 года обучение в школах окончательно переходит на украинский язык, но возможность изучать родной остается. В Краматорске в лицее имени Василия Стуса еще в прошлом году в 6-ти классах детей обучали на русском. В этом году все перешли на украинский, передает «Радио Свобода».

Директор лицея Виктория Калинина отметила, что языковой вопрос обеспокоил всего две семьи.

«Есть родители, которые не очень хотели, чтобы так было. Но мы проводили работу, рассказывали, показывали, что это – необходимость, что детям не так тяжело, как родителям. И опасались: а будут ли снижать оценки за то, что ребенок не разговаривает на украинском языке? Баллы не будут уменьшатся, потому что ребенок еще не привык по всем предметам говорить на украинском. Поэтому, если ребенок знает предмет, знает на русском, – будет отвечать и постепенно обучаться на украинском. Ведь мы будем создавать украинскую среду в лицее и на переменах, и на уроках. Потому что, к сожалению, ни в Краматорске, ни в Славянске у нас среды нет. И детям, и родителям очень тяжело говорить на украинском», – пояснила Калинина.

Если ученику будет что-то непонятно, то он может поднять руку и получить объяснения от учителя. А если уж совсем тяжело, то учитель все объяснит индивидуально после уроков.

А если родители хотят, чтобы ученики изучали русский дополнительно, то в лицее не против. Достаточно для этого написать заявление.

«Сказать, что мы не будем изучать русский язык, мы не можем. Потому что мы думаем на этом языке, наши мамы говорили на русском языке. Отказаться от этого языка, языка Пушкина, Лермонтова, мы не можем», – говорит Виктория Калинина.

А еще в лицее имени Стуса дистанционно обучают детей, которые живут на неподконтрольных Украине территориях. В этом году набрали 10 первоклассников. А на втором году обучения, говорят в лицее, классы наполняют от 30 до 40 учеников.

Чтобы получить украинские документы об образовании, таким детям приходится учиться сразу в двух школах. Но уроки в украинской школе проходят онлайн и не каждый день.

И детей из «Л-ДНР» тоже обучают на украинском. Виктория Калинина говорит, что дети из Донецка и Луганска не чувствуют дискомфорта. А когда звонят, стараются говорить на украинском.

«Ребенку очень тяжело в двух школах учиться. И мы идем на то, что даем возможность выполнять задания, когда удобно ученику. Но в конце учебного года он должен все сдать, чтобы получить табель, похвальный лист. И в конце – свидетельство о базовом среднем образовании и о полном общем среднем образовании. А кое-кто получает не только серебряную медаль, но и золотую», – рассказала Калинина.

Оксана Галузинская работает в лицее учителем зарубежной литературы и русского языка. Она говорит, что дискомфорта от перехода на украинский язык обучения не испытывает: «Я считаю, что этот переход, возможно, надо было сделать еще раньше. Потому что это – государственный язык. И, как минимум, мы его должны знать. А обучение в школе – это априори так должно быть».

Ее ученица, 8-классница Лиза, отмечает, что еще в том году все предметы читали на русском, а теперь перешли на украинский. Родители, по словам Лизы, хорошо это восприняли. «Мне нравится на украинском языке учиться, потому что это государственный язык, и его надо знать. Мы живем в Украине, и учиться надо на украинском», – уверена Лиза.

А вот родственники учеников разошлись во мнениях.

Жительница Краматорска Марина довольна переходом на украинский: «Прекрасно, я и сына отправляла и первого, и второго в украинские классы. Я очень довольна. Это же наша душа. Я с детства помню бабушку, как она разговаривала на украинском».

А вот приехавшие из Торецка на первый звонок к внукам Игорь и Лариса иного мнения. «Отрицательно, отрицательно [относимся]! Мы на русском языке говорим», – высказывается Игорь.

«Это для нас родной язык. Мы родились здесь, мы всегда разговаривали на русском языке. Поэтому и наши внуки должны на нашем родном языке говорить. Украина – да. Но люди должны выбирать. Но все-таки мы хотим, чтобы наши дети учились на русском языке», – считает Лариса.

В управлении образования Краматорска сообщили, что в городе один 3-й класс остался с русским языком обучения. Статистика по всей Донецкой области будет известна до 10 октября – после того, как школы сдадут отчеты.

По данным Министерства образования и науки Украины, наибольшее количество русскоязычных школ в Харьковской, Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях – их там около 150.