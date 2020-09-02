Нашла в гараже: На Донетчине женщину ранило взрывом неизвестного предмета

Сегодня, 2 сентября, в Славянске (Донецкая обл.) местная жительница получила многочисленные ранения от взрыва неизвестного предмета. Женщина нашла его в гараже, передает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

«2 сентября около 08:00 в полицию поступило сообщение от врачей травматологического отделения. Медики сообщили, что оказана медицинская помощь 60-летней женщине с многочисленными травмами рук и живота», – говорится в сообщении.

По словам потерпевшей, она пыталась разбить кусок соли неизвестным предметом, который нашла среди инструментов.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося в гаражном кооперативе. Открыто уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

В полиции напоминают правила безопасности при обнаружении взрывоопасного предмета, которые могут спасти жизнь: