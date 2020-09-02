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Нашла в гараже: На Донетчине женщину ранило взрывом неизвестного предмета

02.09.20 17:12
Фото: отдел коммуникаций полиции Донетчины
Фото: отдел коммуникаций полиции Донетчины

Сегодня, 2 сентября, в Славянске (Донецкая обл.) местная жительница получила многочисленные ранения от взрыва неизвестного предмета. Женщина нашла его в гараже, передает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

«2 сентября около 08:00 в полицию поступило сообщение от врачей травматологического отделения. Медики сообщили, что оказана медицинская помощь 60-летней женщине с многочисленными травмами рук и живота», – говорится в сообщении.

По словам потерпевшей, она пыталась разбить кусок соли неизвестным предметом, который нашла среди инструментов.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося в гаражном кооперативе. Открыто уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

В полиции напоминают правила безопасности при обнаружении взрывоопасного предмета, которые могут спасти жизнь:

  • ограничьте пребывание в местах, где есть риск наткнуться на предметы войны: в лесополосах, возле водоемов, в заброшенных домах, районах, где ранее велись активные боевые действия;
  • не касайтесь обнаруженного подозрительного предмета и не давайте этого сделать другим;
  • не пытайтесь разобрать или сжечь обнаруженный взрывоопасный предмет. Это почти в 100% случаев является причиной взрыва;
  • немедленно сообщите об опасной находке по телефонам 101 или 102.

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