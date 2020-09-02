Направлялся в «ЛНР»: Через КПВВ «Станица Луганская» мужчина пытался пронести наркотики

На КПВВ «Станица Луганская» задержали мужчину, который пытался пронести через линию разграничения наркотики в особо крупных размерах. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что 28 августа житель неподконтрольного украинской власти города Антрацит возвращался через КПВВ «Станица Луганская» домой в «ЛНР». При проверке его вещей украинские правоохранители обнаружили 2 пакета с метадоном (фенадон) массой более 40 г.

Мужчину арестовали, ему вменяется ч. 3 ст. 309 УК Украины (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.